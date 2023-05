Voltigeurs de Drummondville: le successeur de Philippe Boucher embauché

Les Voltigeurs de Drummondville ont finalement pourvu le poste de directeur général, mardi, en nommant Yanick Lemay à ce siège, quelques mois après le départ de Philippe Boucher.

Né dans sa nouvelle ville de travail, Lemay a œuvré comme recruteur des Jets de Winnipeg dernièrement, après avoir œuvré pour les Screaming Eagles du Cap-Breton et le Junior de Montréal plusieurs années auparavant. L’ancien enseignant en éducation physique mise sur une expérience de 12 ans comme recruteur.

«Au cours des 10 dernières saisons, chaque fois que nous avons eu une discussion sur un candidat potentiel afin d’occuper le poste de directeur général, le nom de Yanick Lemay revenait dans notre comité hockey. Il est un homme de terrain, détecteur et projeteur de talent. Il permettra à nos joueurs, à notre personnel et ultimement à notre organisation d’atteindre nos plus grands objectifs», a mentionné le président des Voltigeurs, Éric Verrier, dans un communiqué.

«Je suis très heureux de relever ce nouveau défi, a pour sa part indiqué Lemay. C’est un retour dans la LHJMQ pour moi, mais je n’ai jamais été très loin des équipes du circuit. Je connais bien l’organisation des Voltigeurs et j’ai pu évaluer l’ensemble des individus au cours des derniers mois. C’est un honneur pour moi de pouvoir compter sur la confiance du conseil d’administration et je compte bien relever les défis qui se présenteront à moi et envers l’organisation.»

De son côté, Boucher a remis sa démission en février, citant des motifs personnels pour expliquer son départ. Depuis, le vice-président hockey, Stephan Leblanc, avait assumé les fonctions de DG sur une base intérimaire.

Drummondville a pris le sixième rang de l’Association de l’Ouest du circuit junior québécois en 2022-2023, avant de s’incliner au deuxième tour devant le Phœnix de Sherbrooke.