1er spectacle solo: un billet d’argent pour Maude Landry

Maude Landry a reçu un billet d’argent sur le plateau de Sucré salé, mardi soir, certifiant de la vente de 25 000 billets pour son tout premier spectacle solo, L’involution.

L’humoriste était en entrevue aux côtés de son metteur en scène, Guillaume Lambert, homme aux multiples talents, dans cet épisode du magazine culturel de TVA.

Admiratrice inconditionnelle du champion d’arts martiaux mixtes Georges St-Pierre, Maude a été encore plus surprise quand ce dernier l’a félicitée dans une courte vidéo que lui a montrée l’animatrice Mélanie Maynard.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

L'artiste partage son temps entre ses résidences au Cabaret Lion d’Or, à Montréal, et au Théâtre Petit Champlain, à Québec, qui se concluent en juin après 22 spectacles présentés à guichets fermés ainsi que plusieurs supplémentaires.

Elle prendra ensuite la route pour proposer son spectacle, qualifié de «folle introspection et de savant délire». Elle sera notamment de passage au Festival d’humour de Gatineau (5 juillet) et au Festival d’humour de l’Abitibi-Témiscamingue (7 juillet), en plus d’être du Gala Ultime du Festival Juste pour rire (20 juillet).

Toutes les dates de sa tournée sont disponibles en ligne.