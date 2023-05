DESCHÊNES, Claire



À St-Hyacinthe, le 23 mai 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée Madame Claire Deschênes.Elle laisse dans le deuil ses frères Jacques (Céline Roy), Louis et Marc (Michèle Fontaine), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La cérémonie sera célébrée dans la stricte intimité. Vos prières et vos bonnes pensées seraient appréciéesLa famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu-de-St-Hyacinthe pour leur soutien et les bons soins prodigués.