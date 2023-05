FORTIN, Guy



À Laval le 10 mai 2023 est décédé Monsieur Guy Fortin à l'âge de 62 ans, fils de feu Roger Fortin et feu Marguerite Brossard.Il laisse dans le deuil sa conjointe Carole Rousseau, ses enfants Nikolaï et Angelina, ses soeurs Diane, Carole, Linda, feu Guylaine et son frère Luc, ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 10 juin de 10:00 à 14:00 au complexe funéraireDes dons en sa mémoire à la Société Alzheimer seraient appréciés.