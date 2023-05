RIOUX, Roland



À Longueuil, le 26 mai 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé Monsieur Roland Rioux, époux de feu Madame Denise Précourt.Il laisse dans le deuil sa compagne des douze dernières années Mme Pauline Proulx-Côté, sa nièce Christiane et plusieurs amis de la famille: Lucie, Brigitte, Emilienne ainsi que leur conjoint.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher ainsi que le personnel de l'unité de soins et du centre multiservices du Jazz pour leur soutien et les bons soins prodigués.