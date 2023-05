LEDUC (née LUSSIER)

Carmen



À Châteauguay, le 27 mai 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Carmen Leduc, fille de feu Hormidas Lussier et de feu Albertine Labrie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ronald (Dianne), Joanne (Richard), Carole (Bruno), Daniel et Linda, ses 7 petits-enfants, ses 9 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.Une cérémonie à sa mémoire se déroulera le samedi 3 juin 2023 entre 13h et 17h en présence des cendres au complexe funéraire :La famille tient à offrir un immense remerciement au personnel du CHSLD de Châteauguay tout particulièrement à l'équipe du 5e pour leur soutien et les bons soins prodigués.