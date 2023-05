BERGERON, Pauline



Le 24 mai 2023, à l'âge de 94 ans, après une très longue maladie, est décédée Pauline Bégin (née Bergeron, à Trois-Rivières).Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne et Johanne (Guy Berthiaume), ses petits-enfants Alexandre, Claude-Andrée, Michel et Vincent, ainsi que cinq arrière-petits-enfants : Jacob, Amélee, Arlo, Alexia et Zackary.La célébration de sa vie se déroulera dans l'intimité.Des dons à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer seraient appréciés.