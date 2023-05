BOULIANNE, Claude



À Laval, le 15 mai 2023, est décédé M. Claude Boulianne, à l'âge de 90 ans et 7 mois. Il était le fils de Roméo Boulianne et de Dolorès Lachapelle né à Montréal.Il laisse dans le deuil son épouse Lisette; ses enfants Serge (Michelle Coderre), Sylvie (Daniel Lacombe), Daniel; sa petite-fille Guylaine (lann Armijo); ses arrière-petits-enfants Rafael et Alexis Armijo; ses deux soeurs Huguette et Mariette et ses deux frères Denis et Gilles ainsi que plusieurs nièces, neveux, parents et ami(es).La famille recevra les condoléances au Mausolée Saint-Martin édifice à l'arrière de:le jeudi 8 juin 2023 de 17h à 21h et le vendredi 9 juin 2023 de 10h à midi.