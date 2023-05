LÉVESQUE, Conrad



À Montréal, le 13 février 2023 est décédé, à l'âge de 88 ans, monsieur Conrad Lévesque, époux de madame Pierrette Riendeau.Fils de feu Joseph Lévesque et de feu Marie-Louise Migneault, il était le frère de feu Maurice (Ida Morin), feu Marcel (Madeleine Lévesque), feu Laurette (feu Rémi Landry), Lucille (feu Raymond Lévesque), feu Marthe (feu André Caron), feu Cécile (feu Réginald Grand'Maison), feu Carmelle (feu Yves Rouleau), feu Claude, feu Monique (feu Guy Renaud), Rémi (Solange Béliveau), feu Marie-Paule (Jean-Marie Landry) et Wilfrid (Diane Cloutier). Il était aussi l'oncle de nombreux neveux et nièces.Nous accueillerons famille et amis au complexe funéraire :le vendredi 2 juin 2023, de 10h00 à 11h30. Une cérémonie de la Parole sera célébrée à 11h30 et sera suivie d'un buffet.