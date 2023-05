GUINDON, Albert-Robert



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Albert-Robert Guindon, natif de Montréal. Fils de feu Marie-Louise Lachapelle et de feu Édouard Guindon, il était l'époux de feu Thérèse Durocher.Dernier survivant de sept frères et soeurs, il laisse dans le deuil sa fille Carole (André Baillargeon), son fils Mario et plusieurs neveux, nièces et amis.Parents et amis sont invités à une dernière visite à Robert au complexe:le dimanche 11 juin 2023 de 13h00 à 15h00.Un merci spécial au personnel de l'unité 4-B du CHSLD Parphilia Ferland de St-Charles-Borromée.