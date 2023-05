Attente au Guichet d'accès à la première ligne: des «exceptions», plaide le ministre Dubé

Les longs délais d’attente pour obtenir un rendez-vous avec un médecin via le Guichet d’accès à la première ligne représentent des «exceptions», assure le ministre de la Santé, Christian Dubé. Pourtant, les exemples se multiplient.

Une lectrice raconte avoir dû attendre trois semaines avant d’obtenir un retour d’appel pour finalement prendre un rendez-vous. «Le temps d’attente à l’urgence de mon hôpital est de 24 heures, la prochaine fois j’y penserai à deux fois...», écrit-elle en réaction au témoignage de notre journaliste qui a patienté pendant deux heures trente au bout du fil, lundi dernier.

Au Salon bleu, le député libéral André Fortin a également rapporté d’autres cas vécus en Outaouais, où se trouve sa circonscription.

Une citoyenne s’est fait dire qu’une infirmière rappellerait «dans quelques jours», a relaté M. Fortin. «Quelques jours pour parler à une infirmière; pas pour avoir un rendez-vous, pas pour voir un médecin, pour parler à une infirmière. Ça ne tient pas la route, ça!», s’est-il indigné.

Ces exemples s’ajoutent à d’autres rapportés par divers médias au cours des derniers mois.

Moyenne de 30 minutes

De son côté, le ministre de la Santé souligne toutefois que le Guichet d’accès à la première ligne reçoit environ 30 000 appels par semaine, alors que le système n’existait pas il y a un an. «Savez-vous c’est quoi la moyenne de temps d’attente? 30 minutes!», a lancé Christian Dubé en réponse aux critiques de son vis-à-vis libéral.

«Il y a un grand principe dans toute organisation qui veut s'améliorer, ça s'appelle un principe d'amélioration continue. On part d'un endroit qui ne fonctionne pas et on l'améliore. À chaque fois, il peut y avoir des exceptions, affirme Christian Dubé.

«Le député de Pontiac peut me citer les endroits, les exceptions qui ne fonctionnent pas à tous les jours, a-t-il ajouté. Ce que je dis, c'est qu'on s'améliore à tous les jours. Les Québécois sont conscients que le système était mal fait, il était cassé il y a quelques années. On est en train de l'améliorer.»