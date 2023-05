CARPENTIER, Jean E.



De Repentigny, le 24 mai 2023, à l'âge de 81 ans est décédé M. Jean E. Carpentier, époux de Mme Lucette Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Josée Boulianne) et Josée (Daniel Forest), ses petits-enfants Mathieu (Gaayathri), Guillaume (Marie-Soleil), Isabelle (Augustin) et Bruno (Karelle), ses arrière-petits-enfants Angie et James, ses soeurs Micheline (feu Pino) et Hélène (Daniel) ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC, H1A 3X1514-498-7682Condoléances : www.cfdt.cale vendredi 9 juin de 13h à 17h suivi du service funéraire en la chapelle du complexe.À sa mémoire, un don à la Maison Adhémar-Dion serait apprécié.