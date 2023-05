CYR (LAUZON), Claire



À St-Jérôme, le 14 février 2023 est décédée à l'âge de 88 ans, Mme Claire Lauzon, épouse de feu M. Gaétan Cyr et mère de feu Luc Cyr.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain Cyr (Danielle Aubin), Nicole Cyr (Jean Charbonneau), François Cyr (Christian Roy), ses petits-enfants : Chantal, Eric, Marc, Annie, leurs conjoints(es), ses huit arrière-petits-enfants, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 10 juin 2023 dès 9 h à la :DESROSIERS ET FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMELes funérailles auront lieu ce samedi 10 juin 2023 à 11h à l'église St-Pierre (520 boul. Bourassa, St-Jérôme, J7Y 1X9), suivra l'inhumation au cimetière de St-Jérôme.