Capital One garde les 1637$ reçus en trop et réfère sa cliente chez l’Ombudsman des services bancaires

Après trois mois et demi de démarches pour récupérer 1637$ payés en trop à Capital One, une mère de famille a reçu une lettre hier la référant à l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI).

• À lire aussi: Elle envoie 1637 $ par erreur à un autre émetteur de carte de crédit... et peine à se faire rembourser

Le hasard a voulu que Le Journal raconte le même jour l’histoire de Johanne Sauvé, découragée de se battre depuis le 17 février pour que Capital One Master Card lui rembourse cette somme payée par erreur.

«Je ne sais plus quoi faire, je suis découragée!», lançait-elle avec dépit.

Le 17 février dernier, voulant payer le solde d’une carte de crédit émise par Desjardins, Mme Sauvé s’est trompée de destinataire et a envoyé les fonds à Capital One Mastercard. Quand elle s’en est aperçue, elle a signalé son erreur. Capital One aurait alors confirmé avoir reçu l’argent, mais ne pouvoir le lui retourner sans qu’elle identifie le numéro de sa carte de crédit.

Malchance: Johanne Sauvé n’utilisait plus cette carte depuis cinq ans et l’avait même détruite, oubliant cependant de retirer Capital One parmi ses destinataires de virements. Elle ne possédait plus de relevés de compte de sa carte de crédit non plus et Capital One ne lui en aurait pas expédié après réception du paiement de 1637$. Pourtant, Mme Sauvé habite la même adresse depuis 16 ans, donc ses coordonnées étaient à jour.

«Il y a toujours une excuse pour ne pas me rembourser! Je suis vraiment tannée, ça fait presque quatre mois que ça dure. Desjardins m’a dit avoir envoyé des documents à Capital One, qui retourne des documents à Desjardins et ils se relancent la balle», raconte celle qui travaille dans un entrepôt et gagne un salaire de 20$ de l’heure.

Une lettre décourageante

Le jour de la publication de notre article, en rentrant du travail, Mme Sauvé a trouvé dans son courrier une lettre de Capital One l’informant que l’institution avait dépassé la période de traitement des plaintes (56 jours) ou que la résolution proposée ne la satisfait pas. C’est ainsi qu’elle est maintenant référée à l’OSBI, ce qui risque encore de rallonger les délais avant d’espérer être remboursée.

Mme Sauvé, qui a trois enfants, vit avec un trou dans son budget, car même sans pouvoir récupérer son argent de Capital One, elle a dû payer le solde de son autre carte de crédit avec Desjardins pour éviter les intérêts élevés.

«Je ne peux plus sortir, parce que mon compte a tellement descendu! Je prends mon vélo le plus souvent possible pour éviter de payer du gaz parce que c’est cher. J’ai aussi une maison à payer», dit-elle, angoissée.

Après de multiples démarches, une employée de Desjardins lui est venue en aide pour retrouver le numéro de la carte de crédit de Capital One, que Mme Sauvé a fourni la semaine dernière à l’institution.

«Ils m’avaient dit qu’ils me rembourseraient si je retrouvais mon numéro de carte complet et là, ils disent que ça ne fonctionne pas comme ça et qu’il faut faire enquête parce que ça ne veut pas dire que j’ai payé! Mais j’ai envoyé aussi le reçu de banque, comme quoi j’ai payé 1637$ alors que je n’avais pas de solde chez Capital One!» raconte Mme Sauvé, à bout de ressources.

Capital One n’a pas répondu à nos questions. Depuis la publication de l’histoire de Mme Sauvé, Le Journal a reçu d’autres messages de clients qui ont vécu une situation similaire.