C’est officiel: un ancien joueur de la LNH à la barre des Predators

Les Predators de Nashville ont officiellement fait d’Andrew Brunette leur nouvel entraîneur-chef, mercredi.

L’équipe du Tennessee avait laissé entrevoir d’importants changements derrière son banc lorsqu’elle a congédié John Hynes, mardi, lui qui occupait les fonctions de pilote depuis janvier 2020. Il s’agit de la première décision d’ampleur du nouveau directeur général des «Preds», Barry Trotz.

À lire aussi: Les Predators procéderont à un changement d’entraîneur-chef

«Nous voulons devenir une équipe plus offensive et Andrew se spécialise dans cette facette du jeu. Il l’a expérimentée en tant que joueur et a véhiculé cette vision en tant qu’entraîneur. Il est un des plus grands spécialistes de l’attaque et du jeu de puissance dans la ligue aujourd’hui, a déclaré celui qui a dirigé les Predators pendant les 15 premières saisons de leur histoire.

«Il sera excellent avec nos jeunes joueurs et grâce à son expérience, il créera des liens avec nos joueurs-vedettes. Ultimement, c'est une bonne personne qui a hâte de travailler en collaboration avec nos hockeyeurs pour rendre notre équipe meilleure.»

En effet, avant de faire le saut derrière le banc, Brunette, 49 ans, a connu une longue et fructueuse carrière dans la Ligue nationale de hockey. L’ex-ailier gauche ontarien a récolté 268 buts et 733 points en 1110 matchs. Sa meilleure saison est venue en 2006-2007, lorsqu’il a amassé 27 buts et 83 points avec l’Avalanche du Colorado.

Un passé à Nashville

Brunette a aussi porté l’uniforme des Capitals de Washington, des Thrashers d’Atlanta, du Wild du Minnesota, des Blackhawks de Chicago... et des Predators.

C’est d’ailleurs le natif de Sudbury qui a marqué le premier but de l’histoire de l’organisation, le 13 octobre 1998.

«Je suis tellement excité d’être de retour à Nashville et dans l’organisation des Predators, s’est réjoui Brunette. J’ai l’impression de boucler la boucle dans ma carrière. Je reviens 25 ans plus tard après avoir enfilé cet uniforme pour compléter un boulot inachevé.»

«J’ai hâte de reprendre la culture et l’héritage que Barry a commencé à cultiver lors de la saison inaugurale.»

Brunette a amorcé sa carrière d’instructeur en 2015-2016, engagé en tant qu’assistant avec le Wild. Il s'est retrouvé avec les Panthers de la Floride trois ans plus tard, obtenant même le poste d’entraîneur-chef en 2021. Même s’il a mené l’équipe floridienne à une fiche de 51-18-6 et au trophée des Présidents, il a été limogé après la défaite de ses ouailles en deuxième ronde des séries éliminatoires.

La saison dernière, Brunette a travaillé comme entraîneur associé avec les Devils du New Jersey. Il s'est retrouvé dans l'embarras lorsqu'il a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies au début de l'année 2023, mais cela n'a pas affecté sa candidature.

De leur côté, sous les ordres de Hynes, les «Preds» ont raté les séries de peu, en 2022-2023, présentant un dossier de 42-32-8.

«Aucun autre candidat ne pourrait mieux guider l’équipe vers l’avant qu’Andrew», a conclu Trotz.