Cyclisme: la 35e édition du Tour de Beauce pourra finalement avoir lieu après une attente de trois ans

Après une interruption de trois ans reliée à la pandémie, le Tour de Beauce est finalement de retour et pourra célébrer sa 35e édition du 14 au 18 juin.

Soulagés d'être de retour, les organisateurs ont dévoilé ce matin à Saint-Georges les parcours et les équipes participantes. «Si on ne repartait pas cette année, on n’allait plus repartir, a déclaré le directeur général Francis Rancourt. On ne pouvait pas étirer l’élastique encore. Le conseil d’administration aurait eu des décisions à prendre au sujet de l’événement.»

Si l’organisation a réussi à garder l’embarcation à flots en tenant le championnat canadien en 2021 et le championnat québécois l’an dernier, le Tour de Beauce représente le gros morceau.

«C’est notre locomotive, a illustré Rancourt. C’est l’événement qui motive les bénévoles à s’impliquer. Les bénévoles sont présents pour nos autres événements parce qu’ils savent qu’on doit les tenir pour une question financière, mais le Tour de Beauce est la raison pour laquelle ils nous aident.»

Rancourt n’aurait jamais pu imaginer que le Tour de Beauce allait demeurer sur la touche pendant trois ans. «En mars 2020, on pensait que tout serait réglé en juin pour notre course, a-t-il souligné. Ce n’était pas le cas et nous l’avons déplacé en septembre sans succès. La même chose s’est produite en 2021. Nous avons vécu de gros problèmes de logistique en 2022 et nous avons dû annuler le Tour. Personne n’aurait pu prédire que nous aurions eu besoin de trois années pour retrouver les conditions favorables.»

Des bénévoles toujours au poste

Rancourt est heureux de compter encore sur un noyau fort de bénévoles. «Le cœur de l’organisation est encore là, a-t-il imagé. On a toujours besoin de monde, mais les gens ont levé la main. Les nationaux en 2021 ont aidé, mais c’est difficile de garder la motivation quand tous les projets sont reportés ou se retrouvent à la poubelle. On fera un petit social jeudi pour relancer la machine.»

Bonne situation financière

Malgré la hausse des coûts de 10 pour cent qui a fait passer le budget d’opération à 700 000$, le Tour de Beauce s’est bien tiré d’affaires pendant la pause forcée. «Avec l’aide des programmes gouvernementaux, on s’en est sorti honorablement et on est passé au-travers, a résumé Rancourt. Pour l’édition de cette année, on peut compter sur le retour de partenaires de longues dates et de nouveaux se sont ajoutés sans compter les programmes des gouvernementaux et la participation des villes.»

Situation difficile en Amérique du Nord

Plus grosse course par étapes en Amérique du Nord, le Tour de Beauce se retrouve pas mal seul sur le calendrier UCI. Le peloton comptera une quinzaine d’équipe, dont neuf du Canada et deux des États-Unis.

«On a déjà eu de six à huit équipes américaines, mais la pandémie a aussi frappé le milieu du vélo aux États-Unis, a expliqué le dégé. Les meilleures équipes ont quitté pour l’Europe et les autres ont fermé leurs portes. On avait aussi l’habitude d’accueillir des équipes du Mexique et de la République dominicaine, mais elles n’ont pas l’argent pour se déplacer avec la hausse des billets d'avion. Il n’y a pratiquement rien sur le calendrier nord-américain et les nationaux U-23 américains se dérouleront la même semaine que nous. Je ne comprends pas.»