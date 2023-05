MARIN, Micheline



Micheline Marin est décédée à l'hôpital Royal Victoria (CUSM) après une brève maladie, le dimanche 21 mai 2023, fille de feu Omer Marin et de feu Angéline Lévesque et soeur de feu Michel Marin.Elle laisse dans le deuil plusieurs cousins et cousines, dont Harold, Martine, Line (Pierre), Marlène (Daniel), Léger (Sophie), Bruno (Sylvie), Bruno (Manon), Roseline (Charlot), Chantale, Francis et Langis (Nicole); ses tantes Marthe, Anita (Marcelin), Yvette et Lucette ainsi que de nombreux parents et amies, dont Rosanne (Yves), Denise et Huguette.Elle sera exposée au Parc Commémoratif de Montréal Inc. situé au 3955 Chemin Côte-de-Liesse, Ville St-Laurent, Qc, le vendredi 2 juin, 2023 de 11h à 15 h.La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital Royal Victoria pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou un don à une fondation de votre choix.