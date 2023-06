LAURIER, Robert



Le 20 mai 2023, est décédé à l'âge de 82 ans, M. Robert Laurier.Il laisse dans le deuil, son épouse Lise Perreault, sa fille Julie Laurier (Jonathan), ses frères et soeurs Yves (Alice Hervieux), Lise, Marcel (Diane Gaudet), Gilles, Céline (Gilles Grisé) et Marie-Thérèse, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 10 juin 2023, de 9h à 11h, au :L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4Tél. 450-589-5505 www.guilbault.infosuivi des funérailles en l'église de L'Assomption.