Roland-Garros: deux Saguenéennes passionnées ont fait le voyage pour assister au tournoi

PARIS | Deux Saguenéennes en ont fait du chemin pour assister à Roland-Garros. Stéphanie Lapointe et Catherine Doré ont été récompensées en ayant droit à un autographe de Denis Shapovalov, mercredi après-midi, après l’avoir encouragé sans relâche malgré la chaleur.

Mme Doré en est à son troisième Grand Chelem après les Internationaux des États-Unis et d’Australie. Elle a même déjà visité les installations de Wimbledon. Reste maintenant à voir des joueurs en action à Londres. Et il faudrait également se rendre à Montréal pour la Coupe Banque Nationale.

«On a acheté les billets en février dans l’espoir de voir Rafael Nadal, dit-elle un peu déçue, mais on découvre d’autres joueurs comme Daria Kasatkina [neuvième tête de série]. On va voir [Novak] Djokovic sur le Philippe-Chatrier.»

Difficile pour elle de choisir son Grand Chelem préféré.

«À New York, c’est comme être dans un bar, ça parle fort, ça jase comme dans un salon, on attend les avions passer, a énuméré Mme Doré. En Australie, c’est le Happy Slam. Quand les gens voient un drapeau du Canada, ils trouvent ça bien drôle qu’on ait traversé la planète pour aller là. À Roland-Garros, les gens ont de la classe et connaissent leur tennis.»

Photo Mylène Richard

Merci au chum!

Pour sa cousine, il s’agit d’une première expérience dans un tournoi majeur. Même si elle ne se décrit pas comme une aussi grande fan de tennis que Mme Doré, Mme Lapointe apprécie grandement son expérience dans la Mecque de la terre battue.

«Moi, je suis la suiveuse! Mais j’aime ça, alors si elle veut aller à Wimbledon, je suis partante... en autant que mon chum reste avec les trois enfants!» a lancé Mme Lapointe.

Les enfants, ne vous inquiétez pas, maman reviendra d’une semaine de vacances avec des petits cadeaux!

Pas facile pour les Français

Après avoir fêté tard la veille grâce au spectaculaire Gaël Monfils, les Français sont revenus sur terre mercredi, puisque Caroline Garcia a été éliminée dès le deuxième tour. La cinquième favorite avait enlevé la première manche, mais elle a craqué devant la Russe Anna Blinkova, 56e mondiale, qui l’a emporté 4-6, 6-3 et 7-5. Lucas Pouille, Corentin Moutet, Léolia JeanJean et Luca Van Assche ont également perdu. Et pour finir le tout, Monfils a annoncé en fin de soirée qu’il se retirait du tournoi en raison d’une blessure au poignet gauche.

Photo AFP

Djokovic fait son choix

Novak Djokovic n’a pas laissé le temps à un journaliste de finir sa question sur la finale de la NBA, opposant le Heat de Miami aux Nuggets de Denver. Il a répondu : «Jokic». Il parlait évidemment de son compatriote serbe Nikola Jokic, qui tentera de mener l’équipe du Colorado aux grands honneurs. «Je suis Jokic et Denver à fond! J’aime beaucoup Jimmy Butler [du Heat], qui est fantastique, c’est un type super. Je l’admire vraiment. Je suis un grand fan de basket. Je sais qu’il assiste à des tournois de tennis aux États-Unis, mais il faut que je soutienne les miens», a indiqué Djokovic après sa victoire de mercredi soir à Paris, en trois manches de 7-6 (2), 6-0 et 6-3 contre le Hongrois Marton Fucsovics, 83e mondial. Butler peut toutefois compter sur l’appui total de la joueuse américaine Coco Gauff.