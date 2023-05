Deux hommes et une femme arrêtés pour le meurtre d’un jeune de 18 ans sur l’île de Montréal

Trois suspects ont été arrêtés pour le meurtre par arme à feu d’un jeune de 18 ans commis la veille de Noël, en décembre 2021, à Mont-Royal, sur l’île de Montréal.

Cette nuit-là, Stenley Guercin avait été tué par balle alors qu’il participait à une fête dans un immeuble résidentiel de l’avenue Trenton.

Il aura fallu plus près de 18 mois d’enquête aux enquêteurs du SPVM pour mettre la main au collet de trois suspects qui auraient trempé dans ce meurtre.

Les policiers ont arrêté mardi deux hommes de 20 ans, ainsi qu’une jeune femme. Les deux hommes devaient comparaître mercredi au palais de justice de Montréal sous une accusation de meurtre non prémédité.

Photo Agence QMI, Erik Peters

La femme devrait quant à elle faire face à un chef de complicité après le fait.

L’un des deux hommes était déjà détenu dans le cadre d’une toute autre affaire.

Selon les policiers, les deux jeunes hommes se seraient invités à la fête à laquelle participait Stenley Guercin. Ils n’étaient toutefois pas les bienvenus à l’événement.

«Des individus non invités à la fête font irruption dans le logement et ordonnent à la victime de sortir. La victime résiste et une altercation s’ensuit. Un des suspects brandit soudainement un pistolet et tire à bout portant sur la victime qui s’effondre», a rappelé le SPVM dans un communiqué émis mercredi.

Il s’agissait à ce moment du 36e meurtre à être commis en 2021 à Montréal.