PARADIS, Jean-Pierre



À Laval, le 26 mai 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé Jean-Pierre Paradis, conjoint de Suzanne Duplessis.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles Annie et Mylène et leurs conjoints, ses petits-enfants Jade, Allyson et Thomas, les enfants de sa conjointe, Sébastien et Nadine Gaulin, ainsi que leurs enfants, ses soeurs, Claudette et Raymonde, son frère Yvan, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 3 juin 2023 de 14h à 16h au complexe funéraire :Un hommage aura lieu ce même jour à 16h.La famille tient à remercier le personnel du CLSC du Ruisseau-Papineau, pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.