DALPÉ (DUPHILY), Monique



À Varennes, le 6 mai 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Monique Duphily, épouse de M. Jacques Dalpé et prédécédée de ses enfants Yoland et Chantal.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Patrice (Sylvie Côté) et Yvan (Lise Chevrier), ses petites-filles Jessica et Myriam, ses soeurs Aline, Pauline et Agathe, son frère Denis (Diane), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 9 juin de 18h à 21h et le samedi 10 juin 2023 de 9h30 à 10h30 au :VARENNES, QUÉBECcfpierretetreault@videotron.caTél. 450 652-9131 Téléc. 450 655-0941Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le samedi 10 juin 2023 à 11h en la basilique Ste-Anne, 195 rue Ste-Anne, Varennes et de là au cimetière de Varennes.La famille remercie le personnel du CHSLD LaJemmerais pour tous les bons soins prodigués à Mme Duphily.