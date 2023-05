Repêchage de la LNH: Étienne Morin et l’art de transformer une mononucléose en une saison en or avec les Wildcats de Moncton

Au mois de juillet 2022, Étienne Morin vivait des heures angoissantes. Atteint d’une mononucléose, il faisait un X sur une participation avec l’équipe canadienne à la Coupe Hlinka-Gretzky et il bousillait un précieux été d’entraînement en gymnase.

À 17 ans et à l’aube de sa cruciale année de repêchage de la LNH, Morin a encaissé difficilement ce diagnostic.

Sur le coup, c’était comme si une grosse brique lui tombait sur la tête.

Mais 10 mois plus tard, le défenseur des Wildcats de Moncton figure au 19e rang des meilleurs espoirs en Amérique du Nord pour le repêchage de la LNH.

«C’était une saison étrange pour moi, a raconté Morin en entrevue au Journal. J’ai appris que je souffrais d’une mononucléose dans le coin du 8 juillet. J’ai pratiquement raté un été au complet d’entraînement en gymnase. Je n’ai pas pu m’entraîner pendant six semaines. Je suis arrivé au camp à Moncton et j’avais perdu 15 livres. Je pesais 165 livres environ. J’avais la gorge enflée et je ne pouvais pas bien manger. Je n’étais pas dans une bonne condition physique pour le camp. Ça partait mal. Je voulais connaître la meilleure saison possible.»

«Parfois, tu trouves ça difficile de voir les points positifs, a raconté le défenseur des Wildcats de Moncton. Mais c’est la vie. J’ai gardé comme mentalité que ça arrivait pour une raison. Au départ, je ne voyais pas le bon côté des choses et je me demandais pourquoi ça m’arrivait. Il y a toujours des histoires pires. Je trouvais ça plate de manquer un gros tournoi.»

Du caractère

Pour paraphraser un grand sage, c’est dans l’adversité qu’on reconnaît le caractère d’un jeune homme.

Morin n’a jamais baissé les bras. Au contraire, il a transformé ce mauvais coup du sort de la meilleure des façons possibles.

«J’ai pris ça comme une motivation de plus. Je voulais rebondir et connaître une grosse saison. Au camp à Moncton, je pesais 168 livres. J’ai retrouvé mon poids normal [180] assez rapidement. Je suis très reconnaissant envers notre physiothérapeute, Graham Black. J’ai repris mon poids en une semaine ou deux. J’ai regagné vite ma forme. Daniel Lacroix, notre entraîneur avec les Wildcats, a aussi bien dosé mon temps de jeu en début de saison pour me donner du temps.»

«Je n’ai pas abandonné, a-t-il poursuivi. J’ai travaillé fort pour revenir après ma mononucléose. Mentalement, c’était un défi. Mais j’ai trouvé la force de me replacer rapidement.»

De grosses statistiques

À sa deuxième saison à Moncton, Morin a amassé 72 points (21 buts, 51 passes) en 67 matchs. Il a maintenu un rythme encore plus élevé en séries avec 17 points (2 buts, 15 passes) en 12 matchs.

Avec ses 72 points, il a terminé au troisième rang chez les défenseurs de la LHJMQ.

Tristan Luneau, un choix de deuxième tour des Ducks d’Anaheim en 2022, et Frédéric Brunet, un choix de cinquième tour des Bruins de Boston en 2022, ont inscrit respectivement 83 et 73 points.

Morin a toutefois dominé tous les défenseurs du circuit avec 21 buts, soit un de plus que Luneau, élu le défenseur de l’année.

«Pour vous dire la vérité, je ne pouvais pas demander une meilleure saison, a-t-il souligné. J’ai amassé de gros chiffres. Je sais que j’ai encore bien des choses à améliorer, dont au niveau défensif. Je ne suis pas différent des autres joueurs, j’ai des trucs à travailler.»

«J’ai prouvé dans la deuxième moitié de la saison que je pouvais aussi bien jouer défensivement. Je me concentrais beaucoup sur cette portion de mon jeu. J’ai terminé avec une bonne fiche pour les plus et moins. Mais je veux amener mon jeu défensif encore à un autre niveau.» Avec un dossier de +29, Morin a laissé dans la brume le deuxième joueur chez les Wildcats de Moncton (Vincent Labelle) à +14.

Morin rêve au premier tour

Étienne Morin a le profil du défenseur moderne. Il n’est pas le plus grand ou le plus gros, mais il bouge bien la rondelle, il a un bon coup de patin et il peut dynamiser l’attaque de son équipe.

Auteur de 72 points à sa deuxième saison avec les Wildcats de Moncton, Morin pourrait entendre son nom dès le premier tour du repêchage le 28 juin prochain à Nashville. S’il n’a pas le bonheur de connaître son sort dès le premier soir, il n’aura pas à patienter longtemps le lendemain dans les gradins du Bridgestone Arena.

Photo Wildcats de Moncton, Daniel St. Louis

Si plusieurs espoirs n’osent pas dévoiler leurs ambitions à l’approche du repêchage, le jeune défenseur originaire de Salaberry-de-Valleyfield a brisé ce moule.

«J’aimerais sortir au premier tour, a-t-il répliqué au Journal. Il s’agirait d’un gros exploit si je peux faire partie des 32 meilleurs espoirs au monde. La première ronde, c’est toujours incroyable. C’est mon objectif. Mais que je devienne un choix de premier tour, de deuxième tour ou de septième tour, je veux juste entendre mon nom.»

À un mois du repêchage dans la ville du country, Morin ne ressent pas une nervosité particulière.

«Ça peut sonner étrange comme réponse. Mais non, je ne suis pas nerveux. Je joue au hockey depuis toujours. Je réaliserai mon rêve depuis que je suis un petit enfant. Pour moi, ce n’est pas de la nervosité, mais du bonheur. Je prends ça une journée à la fois. Il arrivera ce qu’il arrivera. Je veux juste entendre mon nom.»

Dans la mire des Leafs

Répertorié comme le 19e espoir en Amérique du Nord, Morin devrait logiquement entendre son nom entre le 25e et le 45e rang. Il est le deuxième plus gros espoir de la LHJMQ après Ethan Gauthier, du Phoenix de Sherbrooke, qui vient au 16e rang.

«C’est difficile de lire le jeu des équipes, a souligné Morin. Il y a des équipes qui s’ouvrent plus et d’autres beaucoup moins. Il y a une formation qui ressort. J’ai parlé beaucoup avec les Maple Leafs. Après le combine [tests physiques] à Buffalo, je partirai pour un autre combine, mais à Toronto. Les Leafs inviteront, je crois, cinq joueurs.»

Les Maple Leafs ont le 28e choix au premier tour avec la sélection des Bruins.

Au premier tour, le Canadien parlera à deux occasions. En plus du 5e choix, Kent Hughes et Jeff Gorton grimperont sur l’estrade à la toute fin avec le 31e ou le 32e choix, celui des Panthers de la Floride.

Est-ce qu’il pense à la possibilité d’aboutir avec l’équipe de son enfance?

«Pour être franc, le Canadien cache bien son jeu, a-t-il précisé. C’est tout à fait normal. Je ne peux rien planifier. Je n’ai aucune idée où je sortirai.»

Des bâtons perdus, mais une médaille de bronze

Étienne Morin n’a pas eu la chance de vivre la Coupe Hlinka-Gretzky au mois d’août 2022, mais il s’est repris avec une expérience au Championnat du monde des moins de 18 ans.

Après l’élimination des Wildcats de Moncton en cinq matchs au deuxième tour des séries contre les Mooseheads de Halifax, Morin a pris l’avion en direction de la Suisse. Il a porté l’uniforme du Canada pour trois matchs, obtenant une passe.

Photo Wildcats de Moncton, Daniel St. Louis

«C’était une expérience bizarre, a-t-il dit en riant. Je venais de finir ma saison. Hockey Canada avait fait une demande spéciale pour venir me chercher. Je trouvais ça flatteur. J’ai voyagé rapidement vers la Suisse. Je n’avais pas dormi pour près de 30 heures et dès mon arrivée, je jouais un match.»

«Ils avaient aussi perdu mes bâtons. Je me retrouvais avec une grosse courbe, quand je n’ai pratiquement pas de courbe. J’avais une banane comme bâton. J’ai trouvé ça difficile comme adaptation! Juste de pouvoir endosser la feuille d’érable, c’était un honneur.»

Morin et ses coéquipiers de l’équipe canadienne ont terminé le tournoi avec la médaille de bronze grâce à une victoire de 4 à 3 en prolongation contre la Slovaquie.