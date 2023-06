Expropriation: le futur hôpital de Vaudreuil-Dorion ne lui offre qu'un maigre dollar pour son terrain

Le propriétaire d’une ancienne station-service située sur le site du futur hôpital de Vaudreuil-Dorion se bat depuis plusieurs années pour obtenir plus que le maigre dollar que lui offre l’établissement de santé.

Adrien Desrochers croyait pourtant avoir eu gain de cause l’an dernier lorsque le Tribunal administratif du Québec a tranché en sa faveur.

«Monsieur Desrochers s’avère être le grand perdant dans toute cette histoire», concluait le TAQ, en lui octroyant une compensation de 188 700$.

Or, le CISSS de la Montérégie-Ouest, qui est derrière le projet de 2,6 milliards $, a obtenu dans les dernières semaines l’autorisation d’en appeler du jugement.

Une autre tuile qui s’abat sur la tête de l’homme, lequel tente d’obtenir une compensation décente depuis plus de 10 ans.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

La bataille a débuté après l’incendie du bâtiment qui abritait la station-service et un restaurant sur le boulevard de la Cité-des-Jeunes, près de l’autoroute 30. Adrien Desrochers possédait une hypothèque sur la bâtisse qu’il avait lui-même exploitée durant une dizaine d’années.

Reconstruction interdite

Or, la ville de Vaudreuil-Dorion a refusé la reconstruction en évoquant notamment que le feu avait détruit plus de 50% du bâtiment qui était situé sur des terres agricoles.

Adrien Desrochers a multiplié les démarches pour pouvoir reconstruire. En vain.

En 2016, coup de théâtre, c’est le CISSS de la Montérégie-Ouest qui émet un avis de réserve sur le site. L’établissement veut y construire le futur hôpital sur son terrain et des terres agricoles voisines.

À la même époque, il a fait l’objet d’un reportage dans Le Journal où il se plaignait de s’être «fait voler son terrain». Les pompes et la marquise se trouvaient alors encore sur le site.

Deux ans plus tard, tout a été rasé et le site fut exproprié. La direction de l’établissement de santé a invoqué les coûts de décontamination de plus de 400 000$ pour justifier qu’elle n’avait pas à payer plus d’un dollar pour l’expropriation.

Complicité avec la Ville?

Devant le TAQ, le CISSS a également indiqué qu’il considérait le terrain comme étant en zone agricole. Pour le propriétaire, il s’agit plutôt d’un site commercial qui bénéficiait d’un droit acquis en ce sens depuis 1973.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Le TAQ a également retenu les arguments d’Adrien Desrochers, qui reprochait à la Ville de Vaudreuil-Dorion d’avoir agi de concert avec le CISSS pour l’empêcher de reconstruire.

Or, la juge Céline Gervais, de la Cour du Québec, estime que cette question d’un «planning blight» déguisé entre la Ville et le CISSS n’a pas été prouvée et justifie un recours en appel.

Éric Yvan Lemay / JdeM

Pour Adrien Desrochers, ce nouveau rebondissement risque de lui coûter cher.

Il estime qu’il devra dépenser des milliers de dollars en frais d’avocat pour les procédures d’appel. «Je risque d’être dans un lit du futur hôpital quand je vais avoir un règlement de mon dossier.»

Le futur hôpital en bref:

404 lits

2,6 milliards $

11 salles d’opération

41 civières à l’urgence

Ouverture prévue en 2026

La saga en quelques dates:

2000 à 2007: Adrien Desrochers exploite la station-service

2010: Un incendie détruit une bonne partie du bâtiment

2011: La ville de Vaudreuil-Dorion demande la démolition et interdit la reconstruction

2016: Annonce de la construction du futur hôpital sur le site

2018: Le terrain exproprié par le CISSS de la Montérégie-Ouest pour 1$

2022: Le TAQ octroie une indemnité de 188 000$ à Adrien Desrochers

2023: Le CISSS obtient un appel du jugement du TAQ