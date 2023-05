DE SÈVE -MORENCY, Suzanne



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Suzanne De Sève-Morency (âgée de 97 ans) survenu le 25 mai 2023.Épouse de feu Roger Morency, elle laisse dans le deuil ses filles Carole (Claude Talbot) et Lucie, ses petits-enfants Vanessa (Olivier Joseph), Guillaume et Stéphanie Lafortune, ses soeurs Charlotte et Nicole, ses neveux, ses nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 8 juin 2023 de 17h00 à 19h00 au complexe funéraire :Une cérémonie aura lieu le même jour à 19h00.