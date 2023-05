CÔTÉ LITALIEN, Sylvie



À Châteauguay, le 6 mai 2023 est décédée Sylvie Côté Litalien, épouse de feu Germain Litalien.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Susan Foster), Madeleine, Maria (feu Wade Lacroix), Julie (Dennis Hartnett), Jean (Lucie Jacob), Hélène (Stephen Kitching), Éric et Simon (Isabelle Lazure) ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille tiendra une cérémonie intime à Trois-Pistoles où elle sera inhumée.Nous tenons à remercier toute l'équipe du Girasol et du CHSLD Champlain de Châteauguay pour leurs bons soins et leur bienveillance.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.Direction funéraire:450 699-9919www.alexandrenicole.com