Itinérance zéro: au coeur de la Vision 2030 de l'administration Marchand

La version préliminaire de la Vision en matière d'itinérance consacre l'objectif d'itinérance zéro, préconisé par l'administration Marchand, et vise à agir sur plusieurs fronts, dont le logement et l'intégration.

L'administration Marchand a dévoilé mercredi une version préliminaire qui énonce sa vision de lutte à l'itinérance pour les prochaines années.

Cette première étape a permis de dégager un «énoncé de vision», qui va guider les actions à mettre en place. L'itinérance zéro en fait partie. Il se lit comme suit : «En 2030, les efforts collectifs en matière d’itinérance et de lutte à la pauvreté auront permis de mettre en place des solutions durables dans une perspective de mettre fin à l’itinérance, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens vulnérables.»

Objectif 2025 maintenu

L'objectif fixé pour 2025 par le parti du maire Bruno Marchand, Québec Forte et Fière, lors de la campagne électorale de 2021, demeure, signale la conseillère membre de l'exécutif responsable du dossier, Marie-Pierre Boucher. «On ne repousse pas notre objectif. On le maintient. Mais on travaille sur un volet de vision 2030.» En ce moment, les gestes qui sont posés pour améliorer la situation continuent, dit-elle.

La Vision a été concoctée en collaboration avec les citoyens et plusieurs organismes qui oeuvrent en itinérance. Elle vise à « mettre en œuvre des stratégies concertées et durables pour atteindre des objectifs ambitieux et mettre fin à l’itinérance. Pour la Ville, l’itinérance zéro représente un idéal à atteindre et guidera ses interventions ».

Grands axes

On a convenu d'agir sur plusieurs fronts et on a pour l'instant identifié de grands axes pour orienter les actions, notamment l'amélioration du filet social, le logement, la cohésion sociale et l'intégration.

Une deuxième ronde de consultations est prévue pour préciser le tout, de juin à octobre, pour le dépôt du rapport de consultation et l'adoption de la Vision en matière d’itinérance en décembre 2023. «L'objectif zéro demeure, mais c'est quoi les jalons qu'on veut mettre en place? C'est quoi les moyens qu'on va utiliser? Le volet du plan d'action va être beaucoup plus concret», conclut Mme Boucher.