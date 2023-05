Josh Anderson demande sa copine en mariage

Josh Anderson a pris une décision importante lors d’un voyage en Italie : il a demandé la main de sa copine.

Dans une publication sur Instagram, Paola Finizio en a fait l’annonce, mercredi.

«Ma personne, pour toujours, a-t-elle écrit. La soirée la plus parfaite dans l’endroit qui me rend le plus heureuse. Je t’aimerai toute ma vie, Josh Anderson.»

L’attaquant de puissance du Canadien de Montréal et sa conjointe étaient en vacances dans les Pouilles, région idyllique au sud de l’Italie, lorsqu’il a mis un genou au sol.

Finizio travaille dans une clinique privée à Montréal et fait partie de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.

De son côté, Anderson, 29 ans, vient de compléter sa troisième campagne dans l’uniforme du Tricolore. Il a récolté 21 buts et 32 points en 69 matchs en 2022-2023.