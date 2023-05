Katherine Levac en rodage en solo au ZOOFEST 2023

Katherine Levac présentera Presque prête, un spectacle solo, en rodage, au Festival ZOOFEST & OFFJFL le 15 juillet prochain.

• À lire aussi: «La guerre des fans»: voici les 16 aspirants au titre de «fan ultime» de la musique des dernières décennies

• À lire aussi: Les vedettes québécoises soulignent la fête des Mères

• À lire aussi: Une première bande-annonce du film «Les jours heureux» de Chloé Robichaud a été dévoilée

L’humoriste de 33 ans, qui était à la barre du gala Les Olivier en mars dernier, testera le matériel de son prochain spectacle sur les planches du café Cléopâtre cet été.

Katherine Levac avait charmé le public avec son premier spectacle Velours en 2018 et nous avait fait plonger dans les aléas de la grossesse de ses jumeaux récemment avec la captation de Grosse diffusée à la télévision en septembre dernier.

Le festival, qui se tiendra du 13 au 29 juillet à Montréal, proposera plus de 120 spectacles. Plus de 275 artistes performeront sur la scène extérieure ou dans l’une des six salles intérieures concentrées dans le Quartier des spectacles de la Métropole.

Rappelons que c’est l’humoriste et comédien Matt Duff qui sera l’invité d’honneur - voire la douce victime ! - de la deuxième édition du roast Bitchfest de Mona de Grenoble, populaire drag-queen personnifiée par Alexandre Aussant. Il ignore toutefois lesquels de ses comparses humoristes viendront le faire mijoter sur sa chaise lors de ce bien cuit.

Le festival dévoilera son calendrier complet demain, jeudi. On promet « une programmation mettant en lumière la diversité́ et la créativité́ révolutionnaire des stars de l’humour de demain, tout en créant des opportunités de spectacles inédits avec plus de 275 talents d’ici et d’ailleurs. »

-La 14e édition du festival Zoofest & OFFJFL se tiendra du 13 au 29 juillet 2023. Les billets seront mis en vente le 1er juin dès 9h sur le site officiel www.zoofest.com