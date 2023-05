Kim Cattrall fera revivre Samantha Jones dans la saison 2 de «And Just Like That»

Grande nouvelle pour les fans de «Sex and the City» : Kim Cattrall a accepté de faire revivre Samantha Jones dans la saison 2 de «And Just Like That».

Le New York Post a appris que Kim Cattrall, qui s'était disputée avec son ancienne co-vedette Sarah Jessica Parker depuis qu'elle a joué la sensuelle publiciste Samantha Jones dans «Sex and the City», a récemment filmé une scène pour la saison 2 à venir.

AFP

Un porte-parole de HBO Max a confirmé l’apparition de Cattrall dans la deuxième saison au New York Post.

L'apparition de Samantha, jouée par Cattrall, ne sera cependant qu'une conversation téléphonique avec Sarah-Jessica Parker, qui joue le rôle de Carrie. Rappelons que les deux copines avaient ravivé leur amitié par SMS la saison dernière. Lors du tournage, Cattrall n'aurait pas vu ni parlé avec la co-vedette Sarah Jessica Parker.

La saison 2 sera présentée en première sur HBO le 22 juin et comptera 11 épisodes.

Une troisième saison de «And Just Like That» n'a pas encore été confirmée.