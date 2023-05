Kyle Dubas chez les Penguins : c’est loin d’être acquis

Le flou semble s’être installé dans le dossier de l’embauche du nouveau directeur général des Penguins de Pittsburgh, eux qui auraient passé au plan B.

Mardi après-midi, la chaîne radiophonique locale 105,9 The X a rapporté que l’arrivée de l’ancien DG des Maple Leafs de Toronto Kyle Dubas était imminente et que certains détails restaient à fignoler avant de confirmer la nouvelle. Toutefois, le journaliste du site Daily Faceoff Frank Seravalli a affirmé plutôt le contraire plus tard, précisant au réseau Sportsnet que Dubas avait en fait refusé de s’associer aux Penguins.

À lire aussi: Dylan Larkin fait sourire un jeune partisan endeuillé

À lire aussi: Voici à quoi ressemblerait une offre hostile pour Cole Caufield

À lire aussi: Marc Bergevin intéresse les Maple Leafs

Le même expert hockey a ajouté que l’homme de 37 ans attend de connaître le dénouement du processus de vente des Sénateurs d’Ottawa, une autre organisation avec laquelle il a été relié dans les spéculations récentes. Cependant, Pierre Dorion demeure aux commandes dans la capitale fédérale jusqu’à nouvel ordre. Aussi, les propriétaires des Penguins auraient repris les discussions avec d’autres candidats en lice pour pourvoir le poste auparavant occupé par Ron Hextall.

Il y a quelques jours, le journaliste de Sportsnet Elliotte Friedman a rapporté que Pittsburgh attendait une réponse de Dubas, qui a quitté les Leafs plus tôt ce mois-ci après avoir agi comme DG depuis 2018. Certains médias ont d’ailleurs indiqué qu’il avait visité les installations des Penguins, le tout en présence du capitaine Sidney Crosby.

Hextall a été limogé au terme de la campagne, la première sans séries éliminatoires en 16 ans dans l’ouest de la Pennsylvanie.