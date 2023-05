La chanteuse Guylaine Tanguay animera la 10e édition du Gala country: «J'ai la musique country dans le sang»

Guylaine Tanguay prendra les commandes du Gala country pour sa 10e édition, l’automne prochain. Pour la chanteuse, animer un tel événement représente un symbole en soi. «Je me suis battue toute ma vie pour cette musique», avance-t-elle.

L’emploi du temps de Guylaine Tanguay lui a rarement permis de prendre part aux éditions précédentes de cette grande fête de la musique country. Mais cette année, elle a d’ores et déjà bloqué la date du 26 octobre à son calendrier, histoire de tenir les rênes de cette remise de prix visant à célébrer l’industrie à laquelle elle a voué sa carrière.

«Je chante de la musique country depuis que je suis toute petite. Je l’ai chantée en famille, dans des concours. J'ai fait des premières parties, des festivals, mes tournées... J’ai bâti ma carrière étape par étape, je me suis toujours battue pour faire tomber certains préjugés et l’emmener sur de nouvelles tribunes. J’ai la musique country dans le sang», décrit la chanteuse.

Ses Plaisirs d’été

Ça s’entend d’ailleurs sur la nouvelle chanson de Guylaine Tanguay, Les plaisirs d’été, déposée sur les différentes plateformes il y a quelques jours. La pièce originale, lancée pour accompagner ses fans tout au long de la saison chaude, s’inscrit dans un virage professionnel amorcé récemment, révélateur d’un désir de la chanteuse de bâtir son propre répertoire de titres inédits.

«J’ai envie d’écrire des chansons, de raconter mes propres histoires, de dire qui je suis avec mon bagage et mon expérience. À 50 ans, je suis prête à l’assumer et à me faire confiance», confie-t-elle.

Les fans peuvent toutefois se rassurer: les reprises – créneau avec lequel elle a bâti sa carrière et son renom – ne disparaîtront pas pour autant du programme de ses spectacles. À preuve, Guylaine Tanguay continue de promener sa tournée À ma façon aux quatre coins du Québec pour y faire résonner les succès de Céline Dion, Ginette Reno, Francis Cabrel, Joe Dassin, Jacques Brel et autres.

Cet été, ce sont les répertoires d’AC/DC, Heart, Willie Lamothe et même RBO (pour ne nommer que ceux-ci) qui seront au cœur des concerts qu’elle donnera dans les festivals de la province.

«Je ne renie pas du tout ce que j’ai fait par le passé, et je sais très bien que les gens aiment les reprises que je fais. Il y aura toujours des reprises dans mes spectacles. J’ai simplement envie d’ajouter des nouvelles pièces bien à moi pour créer un bel équilibre», précise-t-elle.