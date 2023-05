La vasectomie ne va pas sauver la planète

Depuis quelques mois, il semble y avoir un mouvement grandissant auprès des jeunes hommes : soit la vasectomie pour contrer les changements climatiques.

Sérieusement, j’ai été très surpris de lire ça dans nos médias. Je n’avais jamais entendu l’un de mes amis me dire une telle chose dans le passé.

Mais, comprenez-moi bien. La volonté d’avoir ou non des enfants est un choix personnel. On ne doit pas forcer des êtres humains à se reproduire, car c’est sans doute la décision la plus importante qu’on prend dans notre vie.

Quelle idée!

Avoir des enfants, c’est un cadeau. Oui, qui change une vie, mais qui fait en sorte que tu deviens une meilleure personne.

Il faut respecter le choix de chacun, mais il ne faut pas penser que le fait de ne pas avoir un enfant va sauver la planète.

Nous devons être plus positifs que ça. Si vous voulez un enfant, vous pouvez sans doute faire des gestes dans d’autres sphères d’activité.

Vous pouvez être le roi du compost, vous pouvez posséder une voiture électrique ou vous pouvez même décoller votre lave-vaisselle la nuit.

Mais, si réellement vous pensez vous priver du bonheur d’avoir un enfant parce que vous êtes inquiets de l’avenir de la Terre, vous faites probablement fausse route.

Un devoir

Présentement, autant nos leaders politiques que les leaders environnementaux ont le devoir de ne pas créer de l’anxiété dans la population, surtout auprès de nos jeunes.

Quand un politicien dit en campagne que c’est l’élection de la dernière chance, c’est clair que c’est une exagération.

Il ne faut pas être un voyant pour prédire qu’il y aura une élection en 2026, donc que celle en 2022 n’était pas la dernière.

Nous aurons des défis au cours des prochaines années au niveau environnemental, mais on a le devoir d’être positifs et de trouver des solutions aux épreuves de demain.