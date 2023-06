L’argent est-il la seule valeur dans une relation de couple?

J’avais rencontré une femme sur un site de rencontre. Je l’avais trouvée de mon goût et vice-versa. On a pris un café ensemble, puis un repas au restaurant, et toujours j’avais assumé les factures. Le jour où on a décidé de faire un petit voyage à Québec, j’ai décrété qu’on allait séparer la facture kif kif. Ça n’a pas passé, et ça aurait dû me mettre la puce à l’oreille !

On n’a pas fait ce fameux voyage à Québec tellement sa réaction m’avait insulté. Comment pouvait-elle être aussi intransigeante sur ses valeurs « féministes », et n’être même pas capable de s’assumer financièrement pour un petit voyage ? On a repris contact deux semaines plus tard. Encore là, à part son billet de théâtre qu’elle a consenti à payer, j’ai dû assumer les frais du restaurant et des taxis.

J’en ai conclu que cette femme n’était pas pour moi et j’ai décidé de rompre sans lui donner d’explication, puisque ça ne servirait à rien, elle ne comprendrait pas. Maudit argent qui ruine tout !

Un homme pourtant généreux

Être généreux ne devrait priver personne d’agir avec élégance, et c’est fort inélégant de rompre sans expliquer le pourquoi de son geste, d’autant plus que vos raisons sont justifiées.