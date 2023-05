Le CF Montréal lance son académie féminine de soccer

Attendue par plusieurs, la création d’un volet féminin à l’Académie du CF Montréal a été confirmée par l’organisation, mercredi.

Conséquemment, le CF prend en charge dès maintenant le volet technique du Programme Excel féminin, un centre national de développement de Soccer Québec regroupant les meilleures joueuses de la province de 15 à 18 ans. Celles-ci s’entraîneront et joueront leurs matchs avec le maillot du club, tout en profitant des ressources offertes par le CF. Pour le moment, l’équipe féminine n’a pas de ligue d’appartenance, mais diverses initiatives sont prévues. Du 10 au 15 juillet, une semaine sera dédiée au soccer féminin afin de sensibiliser le public quant au «travail qu’il reste à accomplir pour assurer une équité des genres et favoriser la pratique du soccer chez les jeunes filles».

«C’est une grande nouvelle et un superbe avancement pour le soccer féminin, a louangé Gabriel Gervais, président et chef de la direction du CF Montréal, dans un communiqué. Il y a un bassin de très bonnes joueuses au Québec. En lançant ce programme féminin, nous souhaitons offrir à ces joueuses le meilleur cheminement vers une carrière professionnelle et les aider à réaliser leurs rêves. Nous voulons aussi développer de bonnes citoyennes à travers le sport-études, avec une bonne éducation, tout en leur transmettant les valeurs du club.»

Inciter les jeunes à jouer

Aussi, le CF Montréal souhaite surtout développer les talents de demain, mettre en lumière le soccer féminin et inspirer une nouvelle génération de femmes dirigeantes à partir de cette académie féminine qui se veut le fruit de la contribution d’un allié financier majeur.

«Ce partenariat entre BMO et l’Académie du CF Montréal favorisera grandement l’avancement de l’équité entre les sexes dans le domaine du soccer. Nous nous sommes engagés à éliminer les obstacles à l’inclusion et nous croyons que ce nouveau partenariat entre BMO et le CF Montréal contribuera à inciter des milliers de jeunes joueuses à atteindre leur plein potentiel sur le terrain et dans d’autres contextes», a souligné Grégoire Baillargeon, président, BMO, Québec.

Par ailleurs, les deux partenaires espèrent accueillir la finale de la Coupe Ligue1 Québec féminine et organiser une nouvelle fois le match des étoiles réunissant les meilleures femmes de ce sport, comme ce fut le cas en 2022.