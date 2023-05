Le monde très inquiétant que nous préparent les écolos, modérés et radicaux

Jean-Marc Jancovici est une figure très influente de l’écologisme français. Il passe pour un modéré n’ayant rien à voir avec les déséquilibrés aux cheveux bleus qui vandalisent les peintures dans les musées, non plus qu’avec les enragés qui en appellent au sabotage de l’industrie de l’énergie.

On pourrait donc croire qu’il est très attaché aux libertés individuelles et n’entend pas les sacrifier dans la lutte essentielle contre les changements climatiques.

Erreur.

De passage à la matinale de France inter, un des rendez-vous radiophoniques les plus importants en France, il a plaidé pour une limitation radicale du droit de voyager en avion.

Sa proposition : les individus devraient avoir droit à 4 voyages en avion dans leur vie.

Au-delà, ils mettraient apparemment en péril la planète.

Cette proposition n’est pas nouvelle. Il y a quelques années à peine, on l’entendait dans les marges du débat public, mais personne de sensé n’aurait osé la reprendre.

Mépris des libertés

On y aurait vu l’expression d’un mépris effarant des libertés.

Il n’en est plus ainsi.

Comment ne pas voir que certains écolos influents rêvent d’une forme de confinement global ne disant pas son nom, celui d’une humanité assignée à résidence où chacun serait potentiellement enfermé dans son village ou son quartier et n’aurait plus vraiment le droit d’en sortir sans en avoir l’autorisation.

On basculerait alors dans une société de contrôle bureaucratique où les individus seraient fichés, avec un permis à points pour se déplacer ou pour effectuer les différentes activités du quotidien.

L’écologisme « centriste », celui des leaders bourgeois qui parlent de gouvernance mondiale, ne cache plus sa tentation autoritaire.

Et il ne veut pas seulement limiter les voyages en avion.

D’autres figures importantes proposent de limiter les déplacements en voiture, ou encore la consommation de viande.

Cet écologisme veut limiter le nombre de vaches par pays à cause du méthane qu’elles émettent et exigera peut-être de nous demain que nous nous convertissions au véganisme.

Il veut limiter le nombre d’enfants par femmes pour limiter l’empreinte écologique des uns et des autres.

Pour sauver la planète, il veut mettre l’humanité sous tutelle, dans un modèle qui n’est pas sans faire penser au crédit social chinois.

Chacun se déplacerait avec son passeport climatique. On devine que la nomenklatura de cette société verte ne se soumettrait pas elle-même à ces contraintes, réservées au grand nombre.

On retrouve ici un modèle qui fait penser au socialisme du XXe siècle. Il prétendait libérer l’humanité de la servitude et du capitalisme, et pour cela, il condamnait les sociétés dont il s’emparait à l’enfer bureaucratique.

Libertés

Aujourd’hui, pour sauver la planète, il propose un collectivisme technocratique vert, une société-fourmilière sous surveillance.

C’est pourtant la merveilleuse créativité humaine qui engendre la technologie qui permettra de s’adapter à la crise climatique.

Cela ne veut pas dire que nos sociétés n’auront pas à faire preuve d’une sobriété nouvelle, mais qu’elles n’ont pas, pour cela, à se transformer en camps surveillés pour population à rééduquer.