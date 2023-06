Le projet pétrolier Bay du Nord en eaux troubles

L’un des plus importants projets pétroliers autorisés au Canada ces dernières années ainsi que l’aménagement de la première plateforme d’exploitation en haute mer du pays ne verra finalement pas le jour avant au moins trois ans de plus que prévu.

L’entreprise norvégienne Equinor a fait savoir mercredi qu’elle repoussait jusqu’à trois ans son projet Bay du Nord, qui consiste en l’aménagement d’une plateforme d’exploitation pétrolière flottante à 500 km au nord-est de Saint John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. Le coût du projet est évalué à 16 G$.

«Avec les fluctuations du marché et l’augmentation des coûts, nous allons réviser ce projet pour voir si nous pouvons optimiser notre concept et notre stratégie», a commenté par communiqué le vice-président au développement de projet chez Equinor, Trond Bokn.

Le projet Bay du Nord, qui doit permettre l’extraction de 300 millions à 1 milliard de barils de pétrole sur 30 ans, a reçu l’aval d’Ottawa en avril 2022. L’extraction pétrolière devait s’amorcer à la fin de la décennie 2020.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a défendu le feu vert à Bay du Nord en plaidant qu’il s’agirait de l’un des projets pétroliers les moins émetteurs de gaz à effet de serre (GES) au monde. L’annonce avait eu lieu quelque jours la diffusion du rapport annuel du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) appelant l’humanité à diminuer sa dépendance aux énergies fossiles et à peine une semaine après que le gouvernement eu déclaré que le secteur gazier et pétrolier devait couper ses émissions de GES de moitié.

La province de Terre-Neuve-et-Labrador compte beaucoup sur ce projet pour redresser ses finances. La province estimait en 2018 qu’il pourrait générer jusqu’à 3,5 G$ en revenus divers pour le gouvernement.

«Nous sommes certainement déçus d’apprendre qu’Equinor a décidé de reporter le projet Bay du Nord», a commenté le premier ministre de la province, Andrew Furey, en assurant que son gouvernement compte continuer à travailler avec l’entreprise.