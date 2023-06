LNH: Jake Oettinger a confiance en l’avenir des Stars

Évidemment déçu de l’élimination des siens en finale de l’Association de l’Ouest, le gardien des Stars de Dallas Jake Oettinger est persuadé que sa formation sera encore très compétitive dans les prochaines années.

«Je pense qu'on peut viser les plus hauts sommets», a-t-il affirmé mercredi, lors du bilan de fin de saison de l’équipe texane.

«Nous avons tous les éléments. [Le directeur général Jim Nill] et tout son personnel vont continuer de faire un excellent travail pour aller chercher les gars nécessaires et combler nos besoins. C'est vraiment excitant de commencer une saison en sachant que tu peux gagner la coupe Stanley, et ça devrait être l'objectif de cette équipe et cette organisation. Je pense que nous allons être bons pendant longtemps. C'est à nous de faire le travail.»

Les Stars ont baissé pavillon en six matchs contre les Golden Knights de Vegas. En tout, Oettinger a joué 81 parties en 2022-2023.

«C'est beaucoup de matchs, mais c'est ce que je veux faire, a indiqué le gardien. Je veux être un gars comme [Andrei Vasilevskiy du Lightning de Tampa Bay] qui peut jouer 65 rencontres, connaître un long parcours en éliminatoires, remettre les compteurs à zéro et recommencer la saison suivante et les prochaines.»

«C'est le standard que je veux atteindre. Je pense que je suis sur le bon chemin», a-t-il poursuivi.

Oettinger a maintenu un dossier de 37-11-11, un taux d’efficacité de ,919 et une moyenne de buts alloués de 2,37 en 62 matchs de la saison régulière, qui était d’ailleurs sa première comme gardien numéro 1 des Stars. En séries éliminatoires, l’Américain de 24 ans a connu le bonheur de la victoire dix fois, mais a subi neuf revers. Il a aussi affiché une moyenne de buts alloués de 3,06 et un pourcentage d'arrêts de ,895.

«J'avais quelques petits bobos, a-t-il révélé. Je me suis blessé tôt dans la saison et je ne m'en suis jamais complètement remis. Tous les gars dans le vestiaire étaient un peu amochés, donc ce n'est pas différent. C'est un privilège de pouvoir jouer aussi longtemps, mais tu dois faire face à cette réalité. Ce ne sont pas des choses qui sont intolérables.»