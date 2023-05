Logements sociaux: Valérie Plante prête à aller à Ottawa avec Québec pour du financement

Une fois de plus, la mairesse Valérie Plante a réclamé de l’argent à Québec et à Ottawa afin de financer la construction de logements sociaux à Montréal, où leur rareté se fait d’autant plus ressentir à quelques semaines du 1er juillet.

• À lire aussi: Logements sociaux: l'argent de Québec ne permettra que cinq projets à Montréal

• À lire aussi: Crise du logement: Duranceau est surprise par les critiques de Valérie Plante

«Les gouvernements provincial et fédéral nous disent: soyez dynamiques, soyez forts au point de vue économique, soyez une ville ouverte, soyez une ville belle, soyez propre, soyez tout, puis c’est correct on le prend parce que c’est notre rôle», a souligné la mairesse lors du comité exécutif de mercredi matin.

«Mais il n’en demeure pas moins que les enjeux sociaux et économiques liés à l’habitation, la santé mentale, la toxicomanie et l’itinérance, entre autres choses, ne peuvent pas relever seulement de la municipalité de Montréal», a-t-elle aussi martelé.

Mme Plante mène une bataille face à Québec depuis le dévoilement du budget provincial en mars dernier. Elle n’est pas satisfaite des 79 millions $ proposés pour la construction de logements sociaux du programme AccèsLogis.

À plusieurs reprises, l’élue municipale a clamé que cette somme était «loin d’être suffisante» pour régler les unités en attente depuis 2017.

Selon elle, ce montant ne permettait qu’à cinq projets d’aller de l’avant, soit 264 habitations. La Ville devait alors laisser de côté sept autres projets, l’équivalent de 834 logements.

«Je suis prête à aller avec le provincial devant le fédéral s’il le faut, aucun problème je vais aller le demander», a-t-elle soutenu mercredi matin.

Elle a aussi réclamé une augmentation des subventions liées au programme québécois Supplément au loyer. Ce dernier permet à des ménages à faible revenu de payer un loyer qui correspond à 25 % de leurs revenus.

«Il en faut plus, les besoins sont là», a affirmé Mme Plante.