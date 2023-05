Montréal a besoin des Glorieux

Faut se promener à Miami, à Las Vegas et à Montréal pour comprendre que Miami et Fort Lauderdale n’ont pas besoin des Panthers. Que Las Vegas n’a pas besoin des Golden Knights. Mais que Montréal a besoin de ses Glorieux. Big Time.

Montréal a un côté déprimant qu’on ne lui connaissait pas. Des trous, des saletés partout, des cônes et un laisser-aller qui décourage.

Mais Montréal, dans une vraie finale de la Coupe Stanley, pas une finale de pandémie où le monde était encore contrôlé par la peur et abruti par les confinements, pourrait s’éclater et envoyer au reste de l’Amérique une image de ville joyeuse et vibrante.

Miami a ses plages, sa mer et son soleil. Vegas a sa Strip, ses casinos et l’univers capoté du gambling et du show business. Les Panthers et les Golden Knights sont des cerises sur un gâteau déjà sucré et crémé.

Mais Montréal est dans la même situation que Las Vegas et la Floride après la grande crise financière de 2008-2011.

CÉLINE DION À LA RESCOUSSE

Quelque part dans ces années de crise, sans doute au printemps 2011, j’étais allé à Las Vegas pour couvrir un combat de boxe.

En arrivant à l’aéroport, j’avais été accueilli par un panneau gigantesque au-dessus des escaliers roulants menant aux carrousels à bagages : « Thank Celine! » clamait le panneau.

Et aussi les autres panneaux qui bordaient l’autoroute et les boulevards menant à la Strip.

On remerciait Céline de reprendre sa résidence au Caesars Palace. On la remerciait de drainer 4000 personnes par soir au Colosseum. On la remerciait de faire revivre une ville que la crise financière avait presque tuée. Même le maire Oscar Goodman avait fait la une du Las Vegas Sun, journal du matin, pour souligner comment la foi de Céline avait un effet majeur sur l’industrie touristique de la ville.

C’est certain que les 150 millions de retombées annuelles du spectacle de Céline et les 2300 emplois qu’elle créait n’ont pas relancé à eux seuls la ville du péché. Mais c’est notre Céline nationale qui avait sonné le gong de départ. Elle qui avait fait savoir aux itinérants et aux habitants des égouts d’eau de Sin City que la bonne humeur reviendrait et que les jobs de croupiers, de garçons, de barmen, de préposés au tourisme allaient avoir besoin de bras et de sourires.

Ben, à Montréal, la Céline, c’est le Canadien de Montréal. Et si le Canadien redevenait une vraie grande équipe capable de faire vibrer des millions de personnes partout au Québec, c’est toute la ville qui serait ragaillardie.

LES PANTHERS RAYONNENT

Les Québécois ne fréquentent pas beaucoup le sud de la Floride au mois de mai. Pour respecter la limite de 183 jours, les Snowbirds plient bagage à la mi-avril.

Je ne sais pas comment ça va se passer pour la finale de la Coupe Stanley, mais je sais que pour la série contre la Caroline et celle contre les Maple Leafs de Toronto, c’était déjà formidable.

Que ce soit à Rosemary Square, à West Palm Beach, à Delray, à Boynton Beach, à Plantation, à Fort Lauderdale, à Hollywood sur la Collins ou à Miami dans le quartier design, c’étaient les Panthers et le Heat qui dominaient.

Tous les bars et tous les restaurants offraient les matchs sur des téléviseurs. Parfois une dizaine en tout. Dont sept ou huit qui montraient Tkachuk ou Bobrovsky.

Vous allez me dire qu’avec ses plages, son soleil et son gouverneur, la Floride n’a pas besoin des Panthers et vous aurez raison.

Mais je vous dirai qu’un politicien aussi habile que Robert Bourassa avait compris que le mois de mai était le mois idéal pour faire avaler des mauvaises nouvelles aux Québécois.

Tout le monde se sacrait des nouvelles taxes parce que tout le monde, et je dis tout le monde, suivait les exploits de Guy Lafleur, Larry Robinson, Ken Dryden, Serge Savard et compagnie. D’ailleurs, Bourassa ne se gênait pas pour le dire.

Rien de mieux qu’une victoire du Canadien pour faire passer les gros morceaux dérangeants.

POURQUOI LE CANADIEN ?

En plus, dans cette grosse bourgade multiculturelle sans langue et sans racines, le lien qui est encore capable d’unir les Montréalais demeure le Canadien.

Au début du XXe siècle, c’était le CN. Dans les années 70-90, c’était la télévision d’une côte à l’autre. C’était la vocation politique d’ailleurs de la SRC.

Aujourd’hui, il reste le Canadien.

C’est pourquoi les Glorieux ne peuvent rester encore très longtemps aussi minables.

Pour le bien de Montréal, faut que ça gagne pour de vrai. Pour créer une nouvelle fierté. Un nouvel amour.

Matvei Michkov serait un vol

Photo d'archives, AFP

Matvei Michkov pourrait être un véritable vol si le Canadien pouvait repêcher le jeune Russe au cinquième rang du premier tour.

En tous les cas, Anthony Martineau de TVA Sports a fait du bon boulot pour rassurer les fans du Canadien.

Il a rejoint le directeur du développement du Saint-Pétersbourg Hockey club en Russie et ce dernier s’est fait très élogieux sur le jeune Michkov.

En fait, il est sous contrat jusqu’en juin 2026 et le club garantit que s’il a envie de jouer dans la Ligue nationale par la suite, il sera libre comme l’air.

Comme le sont les joueurs russes évoluant présentement dans la LNH.

On le sait, malgré la guerre en Ukraine et les sanctions des pays occidentaux contre la Russie, Gary Bettman continue d’entretenir de bonnes relations d’affaires avec ses vis-à-vis russes.

ALEXANDRE PANNETON, DIRECTEUR GÉNÉRAL

BPM Sports va annoncer ce matin la nomination de son nouveau Kent Hughes. C’est Me Alexandre Panneton, ancien directeur des programmes à TVA Sports et avocat spécialisé dans les affaires du sport, qui sera le nouveau directeur général du réseau.

Comme Kent Hughes, Me Panneton hérite de gros contrats...