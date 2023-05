Notre langue n’est pas une priorité pour Ottawa

Il y a toujours une petite odeur de réchauffé qui émane des rapports annuels du commissaire fédéral aux langues officielles.

À un point tel qu’il est difficile de ne pas devenir cynique à leur lecture.

Bien sûr, rien n’est parfait dans les arcanes de l’administration publique. Il y a toujours place à l’amélioration.

Un chien de garde est justement là pour trouver ce qui ne va pas.

Mais dans le cas du commissaire aux langues officielles, les batailles sont souvent les mêmes.

On peut les résumer ainsi: Air Canada et la fonction publique.

La danse annuelle des cancres du français.

Il faut aussi ajouter les aéroports au sens large.

Mauvais élève

Ce qui concerne la fonction publique est à mes yeux particulièrement agaçant parce que le fédéral est incapable de montrer l’exemple.

Des patrons unilingues qui devraient parler aussi le français, des fonctionnaires qui n’osent pas parler leur langue, ou l’utiliser au quotidien: comment le gouvernement Trudeau peut-il faire la leçon ou être crédible sur la question du français quand il est un si mauvais élève?

Il y a trois ans, le commissaire Raymond Théberge s’est fendu d’un long rapport sur le «problème systémique» de la place du français dans la fonction publique.

Une fonction publique qui nomme impunément par milliers des fonctionnaires unilingues dans les postes bilingues. Ou qui détermine qu’un poste n’a pas à être bilingue alors qu’il devrait objectivement l’être.

Réaction d’Ottawa? La création d’une table de travail deux ans plus tard!

On comprend que ce n’est pas une priorité.

Se regarder dans le miroir

La nonchalance du fédéral est d’autant plus pernicieuse qu’elle entretient le mythe tenace selon lequel le français et la diversité ne vont pas de pair.

Pour beaucoup à l’extérieur du Québec, favoriser le bilinguisme c’est favoriser les Canayens français à ceintures fléchés, comme si les francophones formaient un bloc monolithique.

«Ma perspective est que parler deux langues officielles, c’est valoriser la différence et cultiver le vivre-ensemble, des valeurs qui rendent possible une plus grande ouverture à la diversité culturelle», écrit le commissaire dans son rapport.

Le gouvernement Trudeau aime beaucoup parler de diversité et d’inclusion.

Il pourrait commencer par se regarder dans le miroir.