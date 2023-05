C’est simple. Ils attendent que les Russes soient complètement stressés au point que cela mine psychologiquement leurs capacités militaires.

Cette contre-offensive attendue est sans doute l’opération militaire la plus médiatisée depuis des décennies. Analystes, journalistes et spécialistes de tout acabit y vont de leurs prédictions sur le moment du début de l’attaque et sur qui en sera le vainqueur. Je mise sur les Ukrainiens.

Les Ukrainiens savent que leur contre-attaque pourrait bien décider de la guerre. Ils espèrent qu’elle va provoquer un effondrement des forces russes. Ce qui n’est pas à exclure du revers de la main. L’Ukraine doit réaliser de sérieux progrès militaire cette année pour parer à l’éventualité que les élections américaines de 2024 portent au pouvoir à Washington l’ami de Poutine, Donald Trump.

La déprime des Russes

Pour y arriver, l’Ukraine doit miner le moral, non seulement des combattants, mais aussi de la population et des élites russes.

Poutine doit être actuellement en mode panique. Sa tentative d’annexion de l’Ukraine s’est soldée par un immense et humiliant fiasco. Ses troupes en sont maintenant réduites à des opérations défensives. Il sait que si elles ne parviennent pas à contenir l’offensive ukrainienne, ses jours pourraient être comptés.

La contre-offensive tant attendue de Kyïv pour reprendre les territoires occupés est préparée par des opérations de guerre psychologique. Leur but est d’affecter le moral de l’ennemi, de brouiller son état d’esprit. Une stratégie indirecte destinée à « façonner mentalement » le champ de bataille avant l’offensive de grande envergure. Tromper le commandement russe et le forcer à disperser ses forces.

Il ne s’agit pas seulement de stresser l’armée de l’ennemi, mais aussi sa population. C’est déjà « mission accomplie » pour les Ukrainiens. Le moral des Russes n’est pas à son plus haut niveau et ne l’a jamais été depuis le début de « l’opération militaire spéciale ». Et de nos jours, les échecs militaires sont amplifiés par les réseaux sociaux.

Une stratégie indirecte

Les Ukrainiens sont déjà engagés dans une offensive psychologique. Hier matin, plusieurs drones, touchés par des missiles antiaériens, sont tombés sur une banlieue cossue de Moscou où Poutine a une résidence. Aucun avertissement n’a alerté les Moscovites. Les radars russes n’ont pu détecter les drones qui volaient très bas. Kyïv a déclaré n’être pas impliquée dans l’attaque, mais a prédit que d’autres allaient se produire. Il y a trois semaines, deux drones ont été abattus au-dessus du Kremlin.

Ce fut précédé d’une série d’attentats contre diverses infrastructures en Russie et des attaques des partisans russes anti-Poutine dans la région de Belgorod à proximité de la frontière ukrainienne, obligeant le commandement russe à détourner des troupes de première ligne vers des zones arrières.

L’Ukraine a déjà utilisé avec succès des tactiques similaires l’été dernier. Après avoir parlé pendant des semaines d’une contre-offensive vers la Crimée, lorsque les Russes eurent déplacé leurs forces vers le sud. Kyïv a plutôt lancé une guerre éclair au nord-est qui a percé les lignes russes autour de Kharkiv.

En prime, les forces russes au sud se sont retirées de Kherson pour consolider leurs positions défensives, donnant aux Ukrainiens une victoire imprévue.