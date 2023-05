«Projet Innocence»: le tandem Lorain/Durand-Brault produit une nouvelle série pour Noovo

Après avoir produit les séries Sortez-moi de moi et Désobéir: le choix de Chantal Daigle pour Crave, les producteurs Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault s’associent de nouveau avec Bell Média pour livrer la nouvelle fiction Projet Innocence, qui sera diffusée l’hiver prochain à l’antenne de Noovo.

Les 10 épisodes suivront de près des avocats défendant des victimes d’erreurs judiciaires. Ce sera le cas de l’étudiante en droit Stella Launière, qui suit un cours du criminaliste de renom Armand Coupal. Celui-ci vient d’être nommé professeur titulaire du projet Innocence à l’université. Stella tentera de prouver l’innocence d’Anderson Jean-Louis, reconnu coupable d’un meurtre dont il prétend ne pas être l’auteur. Stella devra apprivoiser le dicton de Coupal allant comme suit: «pour innocenter un accusé, il faut savoir se salir les mains...»

«Les "projets Innocence" sont des cliniques juridiques implantées à travers le monde, dont le but est de faire libérer des prisonniers qui se disent injustement condamnés», a souligné Sophie Lorain, productrice chez ALSO Productions, dans un communiqué mercredi.

«Campées dans des facultés de droit, ces cliniques sont menées par des étudiantes et étudiants sous la supervision d’avocates et avocats spécialisés qui travaillent avec eux pour défendre des causes où tous les recours juridiques ont été épuisés», a poursuivi Mme Lorain, qui défendra aussi un rôle dans Projet Innocence.

C’est l’autrice Nadine Bismuth (Indéfendable, Un lien familial) qui a écrit les intrigues, lesquelles seront mises en images par la réalisatrice Catherine Therrien.

ALSO Productions, qui produit Projet Innocence en collaboration avec Bell Média, dévoilera d’autres détails incessamment, comme le reste de la distribution.

La boite de production est hyperactive depuis sa fondation. On lui doit aussi les séries Mégantic (Club illico), Portrait-robot (Club illico) et Un lien familial (Radio-Canada).