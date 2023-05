Tout nu au musée?

Vous avez vu passer cette vidéo d’un gars tout nu qui montre son pénis devant des enfants, au Musée de la civilisation de Québec ?

Ne vous offusquez pas, nous dit le musée !

C’est une « performance d’art contemporain » !

MUSÉE DE LA DÉCIVILISATION

La vidéo, filmée par Rebel News Québec, a beaucoup circulé. On y voit un homme enveloppé dans du Saran Wrap. Deux personnes armées de ciseaux découpent la pellicule puis découpent ses bobettes pour faire apparaître son pénis.

L’artiste barbu enfile ensuite une robe et des talons hauts, passant d’un « genre » à l’autre.

On voit clairement plusieurs jeunes enfants dans l’assistance qui se cachent les yeux.

Pendant la performance, l’homme déclame sur un ton théâtral : « Parce qu’une femme noire trans a précédé ma route, je peux m’émanciper ce soir au musée. Ma peau est un plexiglas. On s’y voit dans la glace. Suppression de toutes les classes. Peau blanche, peau blanche. Immaculée. Peau blanche privilégiée. Avez-vous peur d’y penser ? »

Voici l’explication que m’a envoyée Anne-Sophie Desmeules, relationniste de presse du musée : « Lors de la soirée d’inauguration de l’exposition Unique en son genre, plusieurs artistes ont été invités à faire des performances, dont Barbada, la compagnie de cirque Flip Fabrique et la compagnie théâtrale Kill ta peur, qui a offert une performance d’art contemporain. [...] Toutes ces prestations et interventions se déroulaient exclusivement dans le cadre de la soirée de lancement et s’adressaient à un public avisé. Elles visaient à représenter la diversité artistique de cette communauté.

L’exposition Unique en son genre vise un public adulte et nous recommandons que les jeunes de moins de 14 ans soient accompagné.e.s d’un adulte. À cet effet, une mention d’avertissement figure à l’entrée de la salle. De tout temps, la nudité est une chose courante en art et il est important de tenir compte des contextes et de la démarche des artistes. »

Sauf que sur la page Facebook du musée, rien n’indique « pour public avisé » ! Combien de parents qui avaient emmené leur enfant à l’ouverture d’une expo sympa au musée s’attendaient à voir un homme nu hurler contre le privilège blanc ?

ADMETTEZ VOS ERREURS !

À QUB radio, j’ai demandé au directeur du musée si dans l’exposition Unique en son genre, on allait se faire faire la leçon.

« Pas du tout ! », a-t-il répondu.

Voici pourtant ce qu’on peut lire dans le guide officiel de l’expo, accessible en ligne.

« Personne ne choisit son sexe assigné à la naissance, que l’on soit une personne cisgenre ou transgenre. Lorsqu’une personne naît, le système social et médical la classifie dans une des deux catégories binaires : “homme” ou “femme”.

La cisnormativité participe à l’invisibilisation des personnes trans et non binaires. Cette attitude s’intègre dans un système de cissexisme : des comportements et actions discriminatoires portant préjudice aux personnes trans et non binaires ».

On y parle de « la violence systémique » vécue par les personnes trans et non binaires.

On nous donne des ordres : « Admettez vos erreurs et tendez l’oreille aux critiques constructives » et « Utilisez un langage non genré lorsque vous vous adressez à des groupes de personnes ou lorsque vous écrivez des documents ou des courriels ».

Mais le but de l’expo n’est pas DU TOUT de nous faire la leçon...