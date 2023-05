Un vote de confiance important pour le DG du Kraken

Le Kraken de Seattle a connu une excellente deuxième saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et son directeur général Ron Francis a été récompensé, mercredi.

L’architecte de la plus jeune organisation du circuit Bettman a paraphé une prolongation de contrat qui devrait le garder en poste jusqu’à la fin de la campagne 2026-2027.

«Ron a fait un boulot remarquable au cours des quatre dernières années et la qualité de son travail mérite d’être soulignée, a déclaré la copropriétaire Samantha Holloway dans une déclaration.

«Il a construit une superbe équipe (...) pour du succès à long terme et est dédié à notre ville, nos partisans et notre communauté.»

Après une saison inaugurale couci-couça qui lui a permis de sélectionner Shane Wright au quatrième échelon du repêchage de 2022, le Kraken a largement dépassé les attentes cette saison. Il a non seulement obtenu 100 points au classement, mais a aussi éliminé les champions en titre de la Coupe Stanley, l’Avalanche du Colorado, au premier tour des séries éliminatoires.

«Dès le jour 1, nous voulions accomplir deux choses, a expliqué Francis, vétéran de 1731 matchs dans la LNH. Nous voulions avoir une équipe compétitive, mais aussi établir de solides fondations.

«Nous avons fait plusieurs choses pour y parvenir: utiliser notre masse salariale et le marché des joueurs autonomes, conclure des transactions avec les choix de repêchage que nous avons accumulés et faire confiance à nos recruteurs amateurs (...).»

Parmi les bons coups de Francis pendant la saison 2022-2023, on note l’addition des attaquants Oliver Bjorkstrand et Eeli Tolvanen, respectivement acquis pour quelques choix au repêchage et par l’entremise du ballottage.

La prochaine priorité du DG est assurément de s’entendre avec son défenseur numéro 1, Vince Dunn, qui atteindra l’autonomie partielle en juillet. Il vient de connaître une saison de 14 buts et 64 points.