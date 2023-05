Vague de chaleur: plus de 30 degrés dans la majeure partie du Québec

La vague de chaleur qui affectera le Québec dès mercredi fera exploser le thermomètre, alors que le mercure caracolera à plus de 30 degrés notamment dans le sud-ouest et le centre de la province.

Environnement Canada a émis mardi un bulletin météorologique spécial pour le sud-ouest du Québec, suggérant de boire beaucoup d’eau et de ne jamais laisser des personnes ou des animaux dans un véhicule stationné.

L’agence fédérale prévoit un temps ensoleillé avec des températures de 31 degrés partout dans les secteurs du sud-ouest du Québec, notamment à Gatineau et à Montréal où un humidex 34 est attendu mercredi.

Le même scénario devrait se produire dans le centre de la province où le mercure dépassera également les 30 degrés avec un facteur humidex, y compris dans les secteurs un peu plus au nord comme le Saguenay – Lac-Saint-Jean.

En revanche, certains secteurs de l’est du Québec pourraient connaître des températures plus saisonnières, avant de chuter dès vendredi pour osciller entre 10 et 15 degrés sur la Côte-Nord et en Gaspésie.

Entre-temps, jeudi risque d’être la journée la plus chaude de la semaine, alors que les températures dépasseront 33 degrés dans la majeure partie du Québec, y compris dans la Capitale-Nationale.