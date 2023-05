Voici combien Uber a rapporté au Québec en 2022

Au cours des dernières années, les applications Uber et Uber Eats ont grandement gagné en popularité, si bien qu’elles ont généré un impact économique de 1,6 milliard $ en 2022 au Québec.

C’est du moins ce que révèlent les plus récentes données de Uber.

L’impact économique s’explique entre autres par les revenus des chauffeurs et livreurs ainsi que par les recettes que les commerçants ont tirées de l’application.

L’entreprise constate également un nombre de chauffeurs et de livreurs en hausse. Lors du dernier trimestre de 2022, les applications ont enregistré «le plus grand nombre d’inscriptions depuis plusieurs années au Québec».

Alors que le coût de la vie ne cesse d’augmenter, le désir d’avoir des revenus supplémentaires est d’ailleurs la principale motivation des livreurs et chauffeurs Uber (66 %) puisque 71 % d’entre eux ont une autre source de revenus. De plus, Uber est prisé puisqu’elle offre une flexibilité d’horaire, un avantage décisif pour 93 % des livreurs et chauffeurs québécois.

Uber Eats: pas juste de la restauration

Alors que plusieurs personnes utilisent l’application Uber Eats pour commander des repas, la livraison d’épicerie (55 %) et de nourriture pour animaux (28 %) ont gagné en popularité.

Avec 201 millions $ en revenus supplémentaires, les restaurateurs ont également profité de la plateforme où de nombreux consommateurs essaient de nouvelles places.

«Un sondage mené auprès des Québécois démontre que 66 % des consommateurs ont commandé à l’aide d’une application de livraison dans un restaurant où ils ne sont jamais allés», a ainsi précisé Uber par voie de communiqué.