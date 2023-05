Voies réservées à Lévis: hausse de 70% des coûts et retard de deux ans

Prévus à l'origine à 87,9 millions $, les travaux de réaménagement du boulevard Guillaume-Couture, à Lévis, viennent récemment de grimper à 149 millions $, une hausse de 70 %, et seront complétés deux ans plus tard qu'anticipé, en 2027.

Les responsables du projet ont fait le point mercredi, en marge d'une rencontre d'information virtuelle avec les commerçants pour parler de la première phase de travaux qui sera lancée cet été, dès le mois de juin.

Le projet vise à ajouter des voies réservées sur la chaussée pour les autobus, sur trois tronçons totalisant 3 km, entre le secteur Desjardins et les ponts.

Déjà l'an dernier, on avait appris que les travaux de réaménagement de l'axe majeur à Lévis étaient passés à 112 millions $, notamment en raison du changement dans la portée du projet. On y avait en effet ajouté une piste multifonctionnelle et l'enfouissement des fils. Ce montant a été inscrit au Plan québécois des infrastructures.

«Gros écart»

Le coût a encore grimpé. Les données les plus récentes font état «en date d'aujourd'hui» d'un coût de 149 millions $, a confirmé David Boudreault, de la Ville de Lévis, ce qui constitue un «gros écart», convient-il.

Et il n'est pas impossible que la hausse se poursuive, puisque l'un des trois appels d'offres n'a pas encore été lancé et que les soumissions viendront plus tard.

La Ville est cependant «confiante» d'avoir bien estimé les coûts à venir dans son enveloppe de 149 millions $.

Les hausses des coûts de construction et des prix du carburant expliquent le bond de la facture, a énuméré Sébastien Bédard, de la Ville de Lévis.

Pour s'assurer d'obtenir des offres de plusieurs soumissionnaires, la Ville a aussi accepté de «partager le risque avec les entrepreneurs» en permettant l'indexation du coût des travaux de construction.

Maintenant, Lévis doit s'asseoir avec le gouvernement pour le financement du manque à gagner. «Les démarches sont en cours avec le gouvernement pour bonifier cette aide-là», a souligné M. Bédard.

Échéancier repoussé

La Ville n'a pas pu démarrer les travaux l'an dernier comme elle le prévoyait.

Ce qui fait que le chantier va s'étirer jusqu'en 2027, plutôt qu'en 2025, comme prévu au départ.

À la suite du dépôt du dossier d'affaires, l'autorisation gouvernementale est arrivée à la fin mai 2022. Il fallait ensuite procéder à des acquisitions de bandes de terrain pour permettre l'élargissement du boulevard.

Un processus qui prend en temps normal environ 18 mois.

Les choses sont cependant allées rondement dans ce dossier, si bien que la Ville a pu compléter ces acquisitions en six mois, avec seulement deux lots ayant nécessité une expropriation.

Les travaux majeurs se termineront donc en 2026 alors que la dernière année de chantier, 2027, sera consacrée à des travaux de finition, soit l'aménagement paysager.

20 minutes de gain de temps

La Ville promet que ces aménagements permettront des gains de temps de 20 minutes, en transport en commun comme en automobile, le long de Guillaume-Couture, notamment en raison de la priorité données aux autobus et de la synchronisation des feux de circulation, entre le Cégep de Lévis et le chemin du Sault.