DESROCHES, Réjean



À Joliette, le 27 mai 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Réjean Desroches, époux de feu Marie-Paule Gravel.Il laisse dans le deuil ses fils Christian (Nicole), Roger, Sylvain, Jacques (Louise) et Daniel; sa soeur Violette (Marcel) et son frère Renaud, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au :NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES, J6E 1G8le vendredi 2 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h30, suivi d'une célébration de la Parole.