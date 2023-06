[VIDÉOS] Voici 5 chutes brutales d’artistes en concert

Le chanteur Bruce Springsteen est durement tombé lors d’un concert à Amsterdam samedi dernier, ravivant les souvenirs de certaines chutes d’artistes bien connus. En voici 5 qui ont marqué l’esprit des amoureux de musique.

1) Bruce Springsteen

Thank goodness nothing happened to Bruce Springsteen when he fell on stage last night🇳🇱 - May 27, 2023#brucespringsteen #Springsteen pic.twitter.com/VqIf0gbuhk — HellesBruceCorner (@JustMyBSCorner) May 28, 2023

Âgé de 73 ans, Bruce Springsteen est la plus récente célébrité à avoir fait peur à ses admirateurs. Le boss a trébuché en montant une série de marches sur scène, tête première, s’écroulant de tout son long. Il a ensuite roulé sur le dos, sa guitare toujours en main. Les membres du E Street Band et un gardien de sécurité sont rapidement venus à son secours, pour l’aider à se relever. Il a blagué en lançant «Bonne nuit tout le monde!» avant de poursuivre le spectacle qui ne faisait que commencer.

2) Post Malone

En septembre 2022, le rappeur Post Malone a fait une terrible chute alors qu’il se trouvait à Saint-Louis, Missouri, dans le cadre de son Twelve Carat Tour. Il s’est brisé trois côtes en s’écroulant après avoir mis le pied dans un trou sur la scène. Plusieurs vidéos filmées par des spectateurs donnent froid dans le dos: on y voit l’artiste se tortiller de douleur et on entend des fans crier de panique. Il a tout de même terminé son concert et poursuivi sa tournée.

3) Madonna

Madonna nous a coupé le souffle en tombant brutalement au gala des Brit Awards en 2015. Il semblerait qu’un danseur ait marché sur la longue cape de la diva, ce qui l’a fait basculer vers l’arrière et débouler la série de marches, à la stupéfaction de la foule. Madonna s’est relevée comme si rien ne s’était passé et, professionnelle, a poursuivi sa performance.

4) Dave Grohl

Dans la catégorie The Show Must Go On, on peut dire que Dave Grohl remporte la palme. Le leader des Foo Fighters s’était cassé la jambe en tombant de la scène en Suède en juin 2015. Après être resté étendu au sol pendant plusieurs minutes, il avait continué à chanter, assis sur une chaise, le pied enroulé dans un large pansement. En mai 2018, l’artiste a chuté à nouveau en Floride. Il a déclaré que «s’il s’était presque cassé la jambe, ça veut dire que c’est un méchant bon show!»

5) Marjo

En 2007, «notre» Marjo nationale s’est fracturé le pied gauche lors d’un spectacle offert à Jonquière en musique. Âgée de 54 ans à cette époque, la chanteuse avait trébuché pendant la dernière pièce du rappel en tendant son micro vers le public. Elle s’était affaissée au bas de la scène, mais avait pris soin de terminer sa chanson avant d’être conduite à l’hôpital.